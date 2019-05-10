Число мигрантов, прибывших в Европу с начала года по Средиземному морю, достигло 17 тыс.

Семнадцать тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала 2019 года, более 440 человек погибли или пропали без вести. Об этом сообщила в пятницу Международная организация по миграции (МОМ).

"По состоянию на 8 мая, в Европу по морю прибыли 17 000 мигрантов и беженцев, что на 30% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда прибыли 24 492 человека", — заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Джоэл Миллман.

Подавляющая часть мигрантов и беженцев направилась в Грецию (7839) и Испанию (7202). Италия приняла 873 человека, остальных — Кипр и Мальта.

С 1 января по 8 мая в море погибли или пропали без вести 443 мигранта и беженца. В 2018 году за аналогичный период число погибших достигло 872 человека.

С начала года в мире погибло в общей сложности 878 мигрантов и беженцев, в том числе 106 — на границе США с Мексикой, 74 — в Карибском бассейне, 70 — в регионе Африканского Рога, 54 — в Северной Африке.