Раскол на Украине: главы новой церкви делят страну

Предстоятель новой Православной церкви Украины Епифаний Думенко заявил о конфликте между ним и бывшим самопровозглашенным «патриархом УПЦ Киевского патриархата» Филаретом Денисенко. Экс-«патриарх» позвал встретиться епископов, чтобы обсудить с ними восстановление ранее распущенного Киевского патриархата, а главу ПЦУ не позвал. Филарет также заявил, что по его мнению, «Киевский патриархат» все еще существует.

Между бывшим «патриархом» самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филаретом Денисенко и предстоятелем раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко произошел конфликт. Об этом сообщает УНИАН.

«Киевский патриархат все еще существует», — заявил Филарет. При этом КП был распущен перед созданием «коалиции» раскольнических церковных структур в виде ПЦУ.

Сам Епифаний отметил, что из-за конфликта с Филаретом они ни разу не проводили совместное богослужение — хотя экс-патриарх имеет сан «почетного патриарха» ПЦУ. Филарет в свою очередь заявил, что он созвал епископов «новой церкви», чтобы обсудить восстановление «Киевского патриархата». Однако Епифания на этот «саммит» не позвали.

Глава ПЦУ убежден, что даже говорить о возвращении в прошлое пагубно для церкви, поскольку такие речи ведут обратно в изоляцию, передает ФАН.

«Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое — автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию», — заявил «митрополит Киевский и всея Украины».

Напомним, в начале февраля было принято решение о том, что экс-предстоятель раскольнического Киевского патриархата, который вошел в новую неканоническую Православную церковь Украины, 90-летний Филарет продолжит руководить Киевской епархией, передает НСН.

«Решено, что святейший патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей города Киева (исключая Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПЦУ.

Украинская православная церковь Киевского патриархата возникла в 1992 году в результате действий митрополита Филарета (Денисенко), бывшего предстоятеля Украинской православной церкви (Московского Патриархата), и архиереев Украинской автокефальной православной церкви, поддержанных руководством независимой Украины.

Учредительный собор состоялся в июне 1992 года в Киеве. Приверженцы УПЦ КП возводят ее историю к Киевской митрополии, находившейся в юрисдикции Константинопольской православной церкви, отрицая законность ее перехода под юрисдикцию Московского патриарха в 1686 году.

На начало 2015 года к Украинской православной церкви Киевского патриархата относили себя 44% украинцев, 21% населения назвали себя верующими Украинской православной церкви Московского патриархата, еще 11% — Украинской грекокатолической церкви.

23 января 2019 года Филарету исполнилось 90 лет. Президент Украины Петр Порошенко присудил «патриарху» звание героя Украины, а также вручил орден «Золотая звезда» и орден Украины.

Вручение наград прошло в ходе мероприятия по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики. «Подчеркиваю, что Ваша награда — абсолютно заслуженная», — заявил Порошенко.

В июне 1990 года Архиерейский собор избрал тогдашнего митрополита Киевского и Галицкого Филарета одним из кандидатов на Патриарший престол. Двумя другими были митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий и митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир.

На излете перестройки Филарет вызывал немало симпатий — знаток церковной жизни, он впитал и светскую, европейскую культуру, благодаря служению в таких странах, как Австрия и Чехословакия. При вручении ему диплома доктора богословия Денисенко говорил об оживлении церковного богословия.

Имя митрополита Филарета в середине 1980-х звучало не только в церковных беседах, но и разговорах интеллигенции, а его биографию включили в книгу «500 имен перестройки». В то же время в прессе тех лет появлялись заметки, что священник сотрудничал с Комитетом госбезопасности СССР и даже имел кодовое имя «Антонов».

«В советские времена никто не мог стать архиереем, если на это не давал согласие КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все», — заявил Филарет в одном из интервью.

В 1997 году в Свято-Даниловском монастыре в Москве Филарет был предан анафеме за то, что «продолжал в межсоборный период раскольническую деятельность».

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины.

«Автокефальная церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие патриархи и предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми», — заявил вселенский патриарх.