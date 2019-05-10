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Кандидат в президенты Грузии открыл в своем офисе бордель 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Грузинская партия «Гирчи» («Шишка») открыла в своем офисе круглосуточный бордель под названием «Пионер», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Лидер партии Зураб Джапаридзе, известный в стране борец за легализацию марихуаны, потребовал теперь и легализации проституции.
Проституция законами Грузии запрещена. Содержание притонов карается законом на срок от трех до шести лет. Зураб Джапаридзе сказал в этой связи, что «ожидает ареста», передает телекомпания «Рустави-2».
На президентских выборах в прошлом году лидер «Шишки» набрал 36 тыс. голосов — 2,26%.
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В мире , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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