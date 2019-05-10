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Фото указа Зеленского о роспуске Рады появилось в сети 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В сети появилась фотография указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, в том числе принадлежащее украинскому олигарху Игорю Коломойскому агентство УНИАН.
По имеющимся данным, опубликованный снимок изображает лишь проект указа, поскольку в окружении избранного президента Украины еще ведется дискуссия по вопросу о роспуске Рады.
Уточняется, что часть команды Зеленского настаивает на немедленном роспуске Рады после инаугурации избранного президента, другая выступает за отсрочку, чтобы успеть полноценно подготовить партию "Слуга народа".
Ранее Зеленский прояснил ситуацию с роспуском Рады.
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