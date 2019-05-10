Австрийский министр высказалась в поддержку «Северного потока — 2»

Австрия поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (пятничный выпуск) заявила министр экономики страны Маргарет Шрамбок, выдержки из материала приводит онлайн-издание Hasepost.

"Мы поддерживаем этот проект ("Северный поток — 2". — прим. ред.) для обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы", — сказала Шрамбок.

По ее словам, Австрия также поддерживает другие каналы транспортировки "голубого топлива", включая поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США. "Но не вместо "Северного потока — 2", а в дополнение (к нему. — прим. ред.)", — отметила министр.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.