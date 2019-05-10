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Австрийский министр высказалась в поддержку «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Австрия поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (пятничный выпуск) заявила министр экономики страны Маргарет Шрамбок, выдержки из материала приводит онлайн-издание Hasepost.
"Мы поддерживаем этот проект ("Северный поток — 2". — прим. ред.) для обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы", — сказала Шрамбок.
По ее словам, Австрия также поддерживает другие каналы транспортировки "голубого топлива", включая поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США. "Но не вместо "Северного потока — 2", а в дополнение (к нему. — прим. ред.)", — отметила министр.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.
Против реализации проекта выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также некоторые другие государства. Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает строительство трубопровода как коммерческий проект. Его также поддерживали Австрия и Норвегия.
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В мире , Ангела Меркель , ЕС , Австрия
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