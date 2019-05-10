Информатор WikiLeaks освобожден из-под стражи

Арест Челси Мэннинг занял 62 дня.

Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг был освобожден из-под стражи спустя 62 дня заключения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Вместе с тем известно, что Мэннинг, имя при рождении которой было Брэдли, теперь предстоит предстать перед присяжными 16 мая. Если же она откажется давать показания по делу WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа, то вновь может быть признана виновной в неуважении к суду. А это значит, что она рискует вновь попасть под арест.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне считают, что Ассанж вступил в сговор с бывшим аналитиком американской военной разведки Челси Мэннинг для получения и передачи секретной информации, связанной с нацобороной США.

В США основателя WikiLeaks обвиняют в шпионаже. Имя Ассанжа стало известно всему миру после того, как он раскрыл информацию о военных операциях Пентагона в Ираке и Афганистане, а также распространил информацию о содержании пленных в тюрьме Гуантанамо.

В 2010 году основатель WikiLeaks скрылся в Швеции, однако там его обвинили в изнасиловании. Последние семь лет Ассанж находился на территории посольства Эквадора. Но позже президент латиноамериканского государства Ленин Морено дал разрешение Скотленд-Ярду войти в здание диппредставительства и арестовать журналиста.