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Информатор WikiLeaks освобожден из-под стражи 

ТК «Звезда» + ещё 2 39 минут назад
Фото: Britta Pedersen, globallookpress
Арест Челси Мэннинг занял 62 дня.
Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг был освобожден из-под стражи спустя 62 дня заключения. Об этом сообщил телеканал CNN.
Вместе с тем известно, что Мэннинг, имя при рождении которой было Брэдли, теперь предстоит предстать перед присяжными 16 мая. Если же она откажется давать показания по делу WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа, то вновь может быть признана виновной в неуважении к суду. А это значит, что она рискует вновь попасть под арест.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне считают, что Ассанж вступил в сговор с бывшим аналитиком американской военной разведки Челси Мэннинг для получения и передачи секретной информации, связанной с нацобороной США.
В США основателя WikiLeaks обвиняют в шпионаже. Имя Ассанжа стало известно всему миру после того, как он раскрыл информацию о военных операциях Пентагона в Ираке и Афганистане, а также распространил информацию о содержании пленных в тюрьме Гуантанамо.
В 2010 году основатель WikiLeaks скрылся в Швеции, однако там его обвинили в изнасиловании. Последние семь лет Ассанж находился на территории посольства Эквадора. Но позже президент латиноамериканского государства Ленин Морено дал разрешение Скотленд-Ярду войти в здание диппредставительства и арестовать журналиста.
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