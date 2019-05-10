Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии

Австрийская полиция объявила в международный розыск лидера российской арт-группы «Война» Олега Воротникова (Вор), его обвиняют в причастности к «руководству антифашистским движением», сообщает «Война».

Речь идет о боевой организации Der Krieg, которую «Война» называет «антифашистским движением», призванным не допустить «возрождения государственного фашизма в Австрии », сообщается в Twitter и на сайте арт-группы.

Кроме того, Воротникова обвиняют в незаконном обороте оружия на территории федеральной земли Штирия.

Утверждается, что «преступная группировка» была создана с целью «совершения убийств и нанесения серьезного материального ущерба».

Также в окончательной редакции предъявленного Воротникову обвинения говорится о «причинении серьезного телесного вреда должностным лицам в связи с исполнением ими своих обязанностей».

Воротникову грозит тюремное заключение до пяти лет, сообщает «Война».

Полиция считает, что Воротников скрывается в одной из стран Евросоюза . Сам Воротников не раз заявлял, что живет в лесах на юго-западе Штирии.

В сентябре МВД Австрии арестовало его жену Наталью Сокол (Козу). Также в сообщении говорится, что арестованы их дети: девятилетний Каспер Ненаглядный Сокол, шестилетняя Мама Ненаглядная и трехлетняя Троица Ненаглядная. Родители называют их «полноценными активистами художественного коллектива».

Напомним, в России Воротников и Сокол обвиняются в хулиганстве, оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти. Воротников разыскивается Интерполом по запросу России.