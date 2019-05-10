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Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 54 минуты назад
Фото: твиттер арт-группы "Война"
Австрийская полиция объявила в международный розыск лидера российской арт-группы «Война» Олега Воротникова (Вор), его обвиняют в причастности к «руководству антифашистским движением», сообщает «Война».
Речь идет о боевой организации Der Krieg, которую «Война» называет «антифашистским движением», призванным не допустить «возрождения государственного фашизма в Австрии», сообщается в Twitter и на сайте арт-группы.
Кроме того, Воротникова обвиняют в незаконном обороте оружия на территории федеральной земли Штирия.
Утверждается, что «преступная группировка» была создана с целью «совершения убийств и нанесения серьезного материального ущерба».
Также в окончательной редакции предъявленного Воротникову обвинения говорится о «причинении серьезного телесного вреда должностным лицам в связи с исполнением ими своих обязанностей».
Воротникову грозит тюремное заключение до пяти лет, сообщает «Война».
Полиция считает, что Воротников скрывается в одной из стран Евросоюза. Сам Воротников не раз заявлял, что живет в лесах на юго-западе Штирии.
В сентябре МВД Австрии арестовало его жену Наталью Сокол (Козу). Также в сообщении говорится, что арестованы их дети: девятилетний Каспер Ненаглядный Сокол, шестилетняя Мама Ненаглядная и трехлетняя Троица Ненаглядная. Родители называют их «полноценными активистами художественного коллектива».
Напомним, в России Воротников и Сокол обвиняются в хулиганстве, оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти. Воротников разыскивается Интерполом по запросу России.
Отметим, что судьба Воротникова схожа с судьбой Петра Павленского. Пока тот находился в России, на Западе его считали художником-акционистом, «борцом с репрессивным российским режимом», а во Франции за аналогичные выходки Павленский был помещен в тюремный спецблок для психически больных.
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Комментарии1
В мире , Олег Воротников , Петр Павленский , ЕС , МВД , Интерпол , Австрия
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