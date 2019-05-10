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Помпео заявил о решительном ответе США в случае нападения Ирана 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к решительному ответу в случае нападения Ирана. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
«Режим в Тегеране должен понимать, что на любые нападения, совершенные ими или их представителями против интересов или граждан США, будет дан быстрый и решительный ответ США. Наша сдержанность в этом вопросе не должна быть ошибочно принята Ираном за отсутствие решимости», — говорится в тексте.
По словам главы Госдепа, в настоящее время «вариантом режима по умолчанию является насилие».
«Мы обращаемся к тем в Тегеране, которые видят путь к процветающему будущему через деэскалацию, чтобы изменить поведение режима», — заявил Помпео.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ждёт» встречи с представителями иранской стороны для того, чтобы выработать новое соглашение в ядерной сфере.
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