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10 миллионов подписей за импичмент Трампа получил конгресс 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Конгрессу США передали несколько петиций, в которых собраны 10 миллионов подписей в пользу того, что американский президент Дональд Трамп достоин импичмента, передает американский телеканал NBC News.
Подписи были собраны под руководством активистов MoveOn и переданы члену палаты представителей Рашиде Тлаиб (штат Мичиган). Она внесла законопроект на рассмотрение судебного комитета о запуске процедуры импичмента против Трампа.
Дискуссия об импичменте Трампа среди демократов возобновилась после завершения расследования "российского дела" специального прокурора Роберта Мюллера. По итогам Мюллера выяснилось, что Трамп и его предвыборный штаб не сговаривались с Россией. Кроме того, предметом спора послужил пункт о препятствованию правосудию со стороны президента США. Мюллер не обвинял Трампа, но и не оправдал. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что препятствия правосудию в ходе расследования не было, однако некоторые демократы с этим не согласны.
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В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Конгресс США , телеканал NBC
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