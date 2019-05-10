10 миллионов подписей за импичмент Трампа получил конгресс

Конгрессу США передали несколько петиций, в которых собраны 10 миллионов подписей в пользу того, что американский президент Дональд Трамп достоин импичмента, передает американский телеканал NBC News.

Подписи были собраны под руководством активистов MoveOn и переданы члену палаты представителей Рашиде Тлаиб (штат Мичиган). Она внесла законопроект на рассмотрение судебного комитета о запуске процедуры импичмента против Трампа.