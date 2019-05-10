Екатеринбуржцы возмущены работой мэрии из-за затопленных улиц

Жители Екатеринбурга , оказавшиеся 9 мая заложниками проливного дождя и неработающих ливневок, возмущены отписками администрации о том, что в городе коммуникации работают нормально, а там где есть проблемы придется подождать, когда на ремонт появятся средства.

«Мы только пережили грязь и сугробы. Теперь бросаемся на «сражение» с дождями. Сегодня автомобили и люди — плавали», — сообщается в паблике «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте», где выложено несколько десятков фотографий о последствиях ливня на улицах уральской столицы.

Екатеринбуржец Игорь Балуев отметил, что несколько раз обращался в районные администрации с просьбой провести ремонт водоприемников, но каждый раз получал отписки. «Мне в прошлом году администрация официально ответила, что ливневка работает хорошо. Разве мы, жители города, можем не верить администрации? Все фото — фотошоп и провокация», — иронизирует екатеринбуржец. В доказательство он выложил официальные ответы чиновников на его просьбы провести ремонт ливневых канализаций на нескольких центральных улицах города. «Вот ответы администрации Екатеринбурга. В целом они содержат следующее: 1. указанная сеть и дождеприемные колодцы находятся в надлежащем состоянии, 2. Денег нет, но вы держитесь», — комментирует ответы Балуев.

Жители города поддержали недовольство екатеринбуржца. Вспомнили даже про строительство нового храма в центре города. «А давайте еще один храм построим и боженька нам ливневки прочистит?», — задается вопросом Александр Салип. «Вот вот у нас все старое! а храмов новых на каждом квадрате))», — отметила Наталья Зайцева . «Каждый год тратится столько денег, и всё равно всё старое, всё не работает! Тьфу, блин, задолбало!», — возмущается Софья Северина.

Как ранее писало «RA.RU», на Екатеринбург 9 мая обрушился сильнейший ливень с градом. Непогода заставила людей, празднующих День Победы, искать укрытия.