Трамп опредилися с новым главой Пентагона

«Исполняющий обязанности главы Пентагона Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство», — подчеркивается в распространенном в четверг, 9 мая, сообщении.

Патрик Шаанахан назначен исполняющим обязанности министра обороны 1 января 2019-го. Ранее он занимал должность первого заместителя главы Пентагона, а также был вице-президентом корпорации Boeing . Чиновник окончил Массачусетский технологический институт.

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис принял решение покинуть должность 21 декабря 2018 года. Причиной увольнения он назвал разногласия с американским лидером.