На президента Филиппин Родриго Дутерте забрался огромный таракан. Инцидент произошел во время предвыборного выступления, сообщает Reuters.
WATCH: A cockroach crawls on #PresidentDuterte's shirt while delivering his speech during a campaign rally in Bohol. @inquirerdotnet pic.twitter.com/iW13KCQ5wc— Nestor A. Corrales (@NCorralesINQ) 8 мая 2019 г.
Насекомое размером примерно 10 сантиметров заползло на плечо главы государства. Сам Дутерте его вначале даже не заметил. Таракана заметила его помощника. Девушка попыталась стряхнуть таракана, но у нее ничего не получилось.
В результате президент сам стряхнул насекомое и пошутил, что его могли послать сторонники главной оппозиционной партии.
«Это либерал! Это точно!», — сказал Дутерте.
После случившегося Родриго Дутерте продолжил свою речь.
Ранее сообщалось, что в ухе у китаянки поселился таракан. Девушка пожаловалась врачу на боль в ухе. На осмотре выяснилось, что в ухе девушки живет таракан. Вероятнее всего, насекомое заползло, когда она спала. По словам медика, так могут делать не только тараканы, но пауки и комары.