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На президента Филиппин заполз таракан во время предвыборной речи 

Мир24 19 минут назад
Фото: Reuters
На президента Филиппин Родриго Дутерте забрался огромный таракан. Инцидент произошел во время предвыборного выступления, сообщает Reuters.
Насекомое размером примерно 10 сантиметров заползло на плечо главы государства. Сам Дутерте его вначале даже не заметил. Таракана заметила его помощника. Девушка попыталась стряхнуть таракана, но у нее ничего не получилось.
Дутерте хочет переименовать Филиппины
В результате президент сам стряхнул насекомое и пошутил, что его могли послать сторонники главной оппозиционной партии.
«Это либерал! Это точно!», — сказал Дутерте.
После случившегося Родриго Дутерте продолжил свою речь.
Ранее сообщалось, что в ухе у китаянки поселился таракан. Девушка пожаловалась врачу на боль в ухе. На осмотре выяснилось, что в ухе девушки живет таракан. Вероятнее всего, насекомое заползло, когда она спала. По словам медика, так могут делать не только тараканы, но пауки и комары.
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