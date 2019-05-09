США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении санкционного режима

США арестовали судно КНДР по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна , сообщило американское министерство юстиции.

Судно Wise Honest использовалось для перевозки угля из КНДР, сообщило министерство. Поставки угля из КНДР находятся под санкциями ООН и США.

Это первый случай, когда США задержали северокорейское судно за нарушение санкций, отметило министерство. В сообщении также отмечается, что американские банки ненамеренно нарушали санкции, когда финансировали ремонт судна.

Иск о конфискации судна подан в федеральный суд Манхэттена. Судно арестовано на американской территории, хотя министерство не уточняет, где именно.