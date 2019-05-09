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США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении санкционного режима 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
США арестовали судно КНДР по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна, сообщило американское министерство юстиции.
Судно Wise Honest использовалось для перевозки угля из КНДР, сообщило министерство. Поставки угля из КНДР находятся под санкциями ООН и США.
Это первый случай, когда США задержали северокорейское судно за нарушение санкций, отметило министерство. В сообщении также отмечается, что американские банки ненамеренно нарушали санкции, когда финансировали ремонт судна.
Иск о конфискации судна подан в федеральный суд Манхэттена. Судно арестовано на американской территории, хотя министерство не уточняет, где именно.
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В мире , Африка , Ближний Восток , ООН , КНДР , Пхеньян , США
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