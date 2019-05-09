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Порошенко присвоил главе СБУ звание героя Украины 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Присвоить звание герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
В январе Порошенко вручил звезду героя бывшему главе неканонического Киевского патриархата Филарету.
О присвоении Филарету звания «Герой Украины» стало известно в начале января.
Его обладателю вручается орден «Золотая звезда» или орден Государства. Филарет получил обе награды.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , СБУ
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