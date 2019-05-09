Порошенко присвоил главе СБУ звание героя Украины 

Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Присвоить звание герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
В январе Порошенко вручил звезду героя бывшему главе неканонического Киевского патриархата Филарету.
О присвоении Филарету звания «Герой Украины» стало известно в начале января.
Его обладателю вручается орден «Золотая звезда» или орден Государства. Филарет получил обе награды.