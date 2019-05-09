Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве

Опубликовано видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео стычки участников акции "Бессмертный полк" с полицией в Киеве.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов уводят женщину в полицейскую машину, однако участники акции обступают автомобиль, пытаясь им помешать. Возмущенные люди требуют отпустить задержанную.

"Как вам не стыдно!" — кричат из толпы.

Один из участников акции сообщил, что инцидент произошел недалеко от Арсенальной площади.

В акции "Бессмертный полк" в Киеве приняли участие около трех тысяч человек. Они прошли от Арсенальной площади до Парка Славы.