Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео стычки участников акции "Бессмертный полк" с полицией в Киеве.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов уводят женщину в полицейскую машину, однако участники акции обступают автомобиль, пытаясь им помешать. Возмущенные люди требуют отпустить задержанную.
"Как вам не стыдно!" — кричат из толпы.
Один из участников акции сообщил, что инцидент произошел недалеко от Арсенальной площади.
В акции "Бессмертный полк" в Киеве приняли участие около трех тысяч человек. Они прошли от Арсенальной площади до Парка Славы.
Последние новости
Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела Сенатор прокомментировал слова Кравчука про "навязанный" Хрущевым Крым
В мире , Украина , МВД , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подвиги деда Зеленского98
ВС Украины перебросили в Донбасс тяжёлое вооружение1
В США назвали цель парада Победы464
Эстония нашла в России часть своей территории14
Евросоюз предложили ликвидировать
Видео
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение