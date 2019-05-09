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Стали известны подвиги деда Зеленского 

Газета.Ru 1 час назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский 9 мая посетил могилу своего деда-фронтовика Семена Ивановича, пишет "Страна.Ua".
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
Согласно базе "Память народа", во время Второй мировой войны дед Зеленского был командиром минометного взвода, а затем стрелковой роты. В 1944 году его наградили двумя орденами Красной звезды.
Как отмечается, в базе также содержится описание подвига деда Зеленского. В боях с 23 января по 9 февраля 1944 года он со своим минометным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов. 1 февраля за селом Александровка он смог отбить 4 атаки и занять трофейный склад.
В документе также описывается случай, когда дед Зеленского, увидел подбитого танкиста. Он приказал бойцу своего взвода занять танк и вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский
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