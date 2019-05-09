Немецкие СМИ удивила праздничная речь Путина

Журналистов немецкого телеканала Welt удивило выступление российского президента Владимира Путина на праздновании Дня Победы в Москве . Дело в том, что глава РФ обманул ожидания немцев и говорил не об Иране

Вместо того, чтобы затронуть тему американо-иранского конфликта, политик рассказал о подвиге солдат, погибших во Вторую мировую войну. Кроме того, Путин призвал международной сообщество сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Сам парад журналисты назвали демонстрацией силы. Кроме того, они предположили, что для россиян День Победы — самый важный в году праздник, передаёт RT.

Как ранее писал News.ru, Путин заявил, что нацистскую угрозу отразил сплочённый и непреклонный народ, взявший в руки «разящее оружие», и ценой «неимоверных жертв» сокрушил врага. Президент подчеркнул, что потомки фронтовиков отмечают День Победы «с сыновней гордостью».