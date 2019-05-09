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Немецкие СМИ удивила праздничная речь Путина 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналистов немецкого телеканала Welt удивило выступление российского президента Владимира Путина на праздновании Дня Победы в Москве. Дело в том, что глава РФ обманул ожидания немцев и говорил не об Иране.
Вместо того, чтобы затронуть тему американо-иранского конфликта, политик рассказал о подвиге солдат, погибших во Вторую мировую войну. Кроме того, Путин призвал международной сообщество сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Сам парад журналисты назвали демонстрацией силы. Кроме того, они предположили, что для россиян День Победы — самый важный в году праздник, передаёт RT.
Как ранее писал News.ru, Путин заявил, что нацистскую угрозу отразил сплочённый и непреклонный народ, взявший в руки «разящее оружие», и ценой «неимоверных жертв» сокрушил врага. Президент подчеркнул, что потомки фронтовиков отмечают День Победы «с сыновней гордостью».
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В мире , Политика , Владимир Путин , Иран , Москва
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