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Валенса считает, что Евросоюз надо ликвидировать и создать снова 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Европейский союз проще ликвидировать и создать снова, чем развивать в нынешнем виде, считает бывший президент Польши Лех Валенса.
По его мнению, Евросоюзу мешают разные пути развития входящих в него государств.
"Евросоюз был создан в совершенно иных условиях, чем те, которые имеют место сейчас. Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти Союз, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях", — заявил Валенса в интервью шведскому изданию "Aftonbladet".
По его мнению, в нынешней ситуации "проще ликвидировать Союз в его нынешнем виде и начать все заново".
В варианте, который предлагает Валенса, "все страны ЕС должны будут снова подать заявку на членство в сообществе". Затем он предлагает составить список 10 своих обязанностей, под которым каждое государство должно подписаться, а также 10 прав, которые будут им гарантированы".
"Иногда развитие должно сделать большой шаг, чтобы идти вперед. Как тогда, когда за короткое время мы перешли от коммунизма к демократии. Теперь нам снова приходится сделать такой большой скачок", — сказал экс-президент.
Говоря о предстоящих в мае выборах в Европарламент, Валенса признал, что пока не видит достойного кандидата, за которого хочет голосовать.
"Я не знаю, за кого проголосовать. Я буду голосовать, я должен. Я выберу наименее вредный вариант", — сказал он.
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Комментарии
В мире , Европа , ЕС , Европарламент , Германия , Польша , Франция
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