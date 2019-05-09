Валенса считает, что Евросоюз надо ликвидировать и создать снова

Европейский союз проще ликвидировать и создать снова, чем развивать в нынешнем виде, считает бывший президент Польши Лех Валенса.

По его мнению, Евросоюзу мешают разные пути развития входящих в него государств.

"Евросоюз был создан в совершенно иных условиях, чем те, которые имеют место сейчас. Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти Союз, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях", — заявил Валенса в интервью шведскому изданию "Aftonbladet".

По его мнению, в нынешней ситуации "проще ликвидировать Союз в его нынешнем виде и начать все заново".

В варианте, который предлагает Валенса, "все страны ЕС должны будут снова подать заявку на членство в сообществе". Затем он предлагает составить список 10 своих обязанностей, под которым каждое государство должно подписаться, а также 10 прав, которые будут им гарантированы".

"Иногда развитие должно сделать большой шаг, чтобы идти вперед. Как тогда, когда за короткое время мы перешли от коммунизма к демократии. Теперь нам снова приходится сделать такой большой скачок", — сказал экс-президент.

Говоря о предстоящих в мае выборах в Европарламент , Валенса признал, что пока не видит достойного кандидата, за которого хочет голосовать.