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В Казахстане заблокированы социальные сети, мессенджеры и новостные сайты 

Ferra.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ряд СМИ в Казахстане и интернет-пользователи сообщили о том, что некоторые новостные сайты, соцсети и мессенджеры недоступны на территории страны без VPN.
Издание «Радио Азаттык» первым рассказало о том, что их сайт больше недоступен в Казахстане. Об этом же чуть позже заявили The Village, Vlast и другие СМИ. Сейчас известно, что на территории страны невозможно получить доступ к Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook и YouTube без прокси или VPN. «ВКонтакте» работает, как и прежде. Также пользователи сообщили, что на местах проведения шествий и митингов отсутствует мобильная связь.
Журналисты связали блокировки с планами запрещённой в Казахстане организации «Демократический выбор Казахстана» провести сегодня в крупных городах страны митинги и шествия. Все указанные выше СМИ освещали ранее митинги с задержаниями в Казахстане. Юристы уже назвали ситуацию нарушением прав человека.
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