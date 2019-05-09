В Казахстане на день заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерам

Интернет-провайдеры Казахстана 9 мая на весь день заблокировали доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, сообщает неправительственная организация NetBlocks.

Примерно с 7:00 по алма-атинскому времени были недоступны Facebook и Instagram, а также мессенджер Telegram, видеохостинг YouTube и ряд крупных новостных сайтов. Сообщается, что Telegram блокировку обходил. К 20:00 вечера пользователям вернули возможность пользоваться этими интернет-ресурсами.

8 мая Генеральная прокуратура Казахстана предупредила, что в соцсетях и мессенджерах «идет агитация к участию 9 мая текущего года в незаконных митингах». В опубликованном на сайте ведомства обращении генерального прокурора граждан призывают «не поддаваться на провокации».