Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К «Бессмертному полку» в Киеве примкнули люди с портретами порноактрисы и Рейгана 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве к шествию «Бессмертного полка» присоединились люди с портретами порноактрисы, супергероев вселенной Marvel и 40-го президента США Рональда Рейгана, пишет украинское издание Gordon.ua.
На опубликованных фотографиях видно, как мужчина с цветами несет прикрепленный к селфи-палке отфотошопленный снимок порноактрисы Саши Грей в гимнастерке и пилотке. В подписи под портретом она названа санитаркой «Олександрой Сiрко». На других фото можно заметить отретушированные портреты персонажа «Стражей Галактики» Грута, Локи из франшизы Marvel и других вымышленных ветеранов.
Как рассказал в Facebook журналист Владислав Красинский, собравшиеся скандировали лозунги «Север помнит», «Армия, мова, Танос», «Валар моргулис» и другие. Он отметил, что присоединиться к шествию «Бессмертного полка» удалось не всем.
Отмечается, что акция называлась «Бессмертный грут» и была заранее анонсирована в Facebook.
«Бить пропагандистов — это добавлять им плюсов, делать картинку для Кремля. Высмеять их, десакрализировать, наглядно продемонстрировать их ничтожность — гораздо эффективнее», — говорилось в анонсе.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что победа во Второй мировой войне — не повод «водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру» и рассказал, что украинцам удалось дистанцироваться от «кремлевского "победобесия"».
Последние новости
На Красной площади в Москве прошел парад Победы В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба
Комментарии2
В мире , Украина , Петр Порошенко , Рональд Рейган , Саша Грей , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали цель парада Победы178
Назарбаев отказался от георгиевской ленты542
Самолет Air France исчез с радаров перед аварийной посадкой
Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве6
Зеленский встретил День Победы на могиле деда223
Видео
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
В мире Общество
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение