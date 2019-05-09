Бурджанадзе: Грузия не обеспечила ветеранам достойную старость

Грузия сделала недостаточно для того, чтобы ветераны Великой Отечественной войны жили на должном уровне. Сожаление по этому поводу выразила экс-спикер парламента и глава оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе

Об этом она заявила после посещения парка Ваке (бывший парк Победы) в Тбилиси , где возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретилась с ветеранами.

Этих людей нужно ценить, и очень печально, что им досталось много душевной боли от последующих поколений. Не было сделано всё для того, чтобы эти люди достойно встретили свою старость, — цитирует Бурджанадзе «Интерфакс».

Самому младшему ветерану Великой Отечественной войны, живущему в Грузии, сейчас 92 года. В общей сложности в стране живут 492 фронтовика, это примерно на треть меньше, чем всего год назад.

Ранее News.ru писал, что грузинская полиция задержала участника акции «Бессмертный полк». Его остановили во время памятного мероприятия в Тбилиси за использование советской символики, которую запрещено демонстрировать в общественных местах.