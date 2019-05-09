Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники марша «Бессмертного полка» дали отпор националистам в Киеве 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве в атмосфере праздника и единства проходит шествие "Бессмертного полка". Собравшие держат в руках портреты своих родственников, воевавших с фашистами, а также плакаты "Никто не забыт и ничто не забыто". Участники марша дали отпор националистам, нарушавшим общественный порядок, сообщает портал strana.ua.
У Стеллы героев группа радикалов и националистов попыталась перекричать музыку и выступления участников марша. "Слава Украине!", — выкрикивали они, — Фашизм не пройдет!", громогласно звучало в ответ.
Прямой репортаж с места событий ведет телеканал "Интер". В кадре отчетливо виден баннер "Наша Победа". Журналисты подробно освещают ход проведения яркого и незабываемого шествия, которое отдает дань памяти погибшим во время войны с нацизмом. "Чувство единства в таком строю не передаваемо!
Это чувство победителей. Оно заложено в нас предками и завещано нам сохранить и передать своим детям, внукам и правнукам. Вот для чего это нужно живым!", — говорится в материале.
Российская Газета: последние новости
Сооснователь движения "Бессмертный полк" обратился к школьникам из Киргизии В команде Зеленского сравнили с кнутом закон об украинском языке Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского
Комментарии
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали цель парада Победы178
Назарбаев отказался от георгиевской ленты542
Самолет Air France исчез с радаров перед аварийной посадкой
Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве6
Зеленский встретил День Победы на могиле деда223
Видео
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
В мире Общество
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение