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Министерство обороны Японии проводит экстренное заседание в связи с запуском снарядов КНДР 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Японское оборонное ведомство проводит экстренное заседание в связи с новым запуском, который осуществила в четверг КНДР. Об этом сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что заседание возглавляет министр обороны страны Такэси Ивая.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, подчеркнул, что новый запуск КНДР не вызвал прямой угрозы японской национальной безопасности. "В данным момент мы не отмечаем какого-либо влияния на национальную безопасность нашей страны", — сказал он. Ранее в японском оборонном ведомстве отметили, что снаряды, запущенные в четверг КНДР, не достигали японских территориальных вод или японской исключительной экономической зоны в Японском море.
Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила в сторону Японского моря запуск реактивных снарядов, тип которых на данный момент не установлен. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто. Новый запуск Пхеньяна произошел всего через несколько дней после того, как КНДР провела испытания ракет малой дальности.
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В мире , Армия , Конфликты , Синдзо Абэ , Министерство обороны , Комитет начальников штабов , КНДР , Япония
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