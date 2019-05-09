Никакой конспирологии: Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве

«Конспирологии — никакой, политики — никакой, поверьте… Если бы россияне или руководство России кого-то пригласили, а они отказались, тогда можно было бы сказать, что никто не приехал», — заявил Лукашенко в Минске, передает РИА Новости.

По словам белорусского лидера, приглашения из Кремля не было. Вдобавок, он не мог пропустить торжества в Минске, иначе «что сказали бы белорусы?»

Сегодня Лукашенко возложил венки к монументу Победы в Минске по случаю 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент Белоруссии также призвал глав бывших советских республик чаще приезжать 9 мая в Минск, «чтобы поклониться этой святой земле».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль специально не приглашает иностранных лидеров в Москву в неюбилейные годы. По его словам, это обычная практика.