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Никакой конспирологии: Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве 

Рамблер 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отсутствовал на Параде Победы в Москве.
«Конспирологии — никакой, политики — никакой, поверьте… Если бы россияне или руководство России кого-то пригласили, а они отказались, тогда можно было бы сказать, что никто не приехал», — заявил Лукашенко в Минске, передает РИА Новости.
По словам белорусского лидера, приглашения из Кремля не было. Вдобавок, он не мог пропустить торжества в Минске, иначе «что сказали бы белорусы?»
Сегодня Лукашенко возложил венки к монументу Победы в Минске по случаю 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент Белоруссии также призвал глав бывших советских республик чаще приезжать 9 мая в Минск, «чтобы поклониться этой святой земле».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль специально не приглашает иностранных лидеров в Москву в неюбилейные годы. По его словам, это обычная практика.
При этом на параде Победы в российской столице присутствовал национальный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Комментарии5
В мире , СНГ , Дмитрий Песков , Нурсултан Назарбаев , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск , Москва
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