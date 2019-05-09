В Баку на 86-м году жизни скончался композитор, народный артист СССР Ариф Меликов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.
«Сегодня скончался Ариф Меликов… Он будет похоронен в первой Аллее почётного захоронения», — заявил представитель министерства.
Уточняется, что церемония прощания состоится в четверг, 9 мая, в Бакинской музыкальной академии.
Меликов является автором многих симфонических и камерных произведений, балетов, музыки к кинофильмам.
Самым известным произведением композитора считается балет «Легенда о любви».
В 1986 году композитор получил звание Народного артиста СССР.
8 мая на 86-м году жизни умер советский композитор Евгений Крылатов.