Президент Сербии поздравил россиян с Днем Победы

"Направляю поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с Днем Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Поздравляю и братский русский народ, который завоевал великую победу своим вневременным патриотизмом, героизмом и самопожертвованием", — написал Вучич в четверг в своем Twitter. Драги пријатељу, поштовани председниче @KremlinRussia, честитам Вам Дан победе. Част ми је што је српски народ, раме уз раме са руским и другим слободарским народима, својим херојством у Другом светском рату обезбедио бољу будућност за наредне генерације. https://t.co/O2rP5GZHu4— Александар Вучић (@avucic) May 9, 2019

Александар Вучич ежегодно поздравляет россиян с Днем Победы, в том числе и на русском языке. В 2018 году он в Москве принимал участие в шествии "Бессмертного полка".