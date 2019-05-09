Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко заявил, что население Белоруссии свято хранит традиции Победы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Ветераны и участники войны должны быть уверены, что нынешнее поколение свято чтит подвиг победителей и хранит победные традиции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на площади Победы по случаю 74-й годовщины разгрома гитлеровской Германии в Великой Отечественной войне
"Сегодня вы [ветераны] можете гордиться своими детьми и внуками. Нынешнее поколение военных свято хранит победные традиции", — отметил глава Белоруссии.
Лукашенко заявил о необходимости "во что бы то ни стало сберечь связующую нить между поколениями". "Надо, чтобы дети, внуки и правнуки через судьбы воинов-победителей, своих родных и близких, отстоявших мир и свободу, осознали себя частью большой истории родной страны, прочувствовали боль невосполнимых утрат и оценили величие подвига нашего солдата", — сказал белорусский лидер.
По его словам, этим целям посвящен масштабный проект "Во славу общей Победы!". Лукашенко сообщил, что на территории всех районов Белоруссии и приграничных регионах России и Украины с мест воинских захоронений и гибели мирных жителей будет взята земля.
"Земля, политая кровью советского солдата. А 9 мая 2020 года, в день 75-летия Победы, капсулы с этой священной землей и списки с именами погибших поместят в ниши храма-памятника в честь Всех Святых в Минске — главного нашего храма", — отметил Лукашенко.
Он уверен, что "только так, общими усилиями, можно сохранить и увековечить память для потомков имя каждого воина и сберечь героическое наследие, ставшее частью генетического кода нашего народа".
ТАСС: последние новости
Марш "Бессмертный полк" впервые прошел в Демократической Республике Конго МИД Франции предостерег Тегеран от несоблюдения положений ядерной сделки В команде Зеленского заявили, что закон об украинском языке может иметь обратный эффект
Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назарбаев отказался от георгиевской ленты307
Зеленский встретил День Победы на могиле деда112
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле20
Грузия сделала громкое антироссийское заявление45
Умер Ариф Меликов
Видео
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
В мире Общество
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Армия
Кремль внес ясность в вопрос о встрече Путина и Трампа на G-20
Политика
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США
Армия Оружие
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение