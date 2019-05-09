Лукашенко заявил, что население Белоруссии свято хранит традиции Победы

Ветераны и участники войны должны быть уверены, что нынешнее поколение свято чтит подвиг победителей и хранит победные традиции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко , выступая в четверг на площади Победы по случаю 74-й годовщины разгрома гитлеровской Германии в Великой Отечественной войне

"Сегодня вы [ветераны] можете гордиться своими детьми и внуками. Нынешнее поколение военных свято хранит победные традиции", — отметил глава Белоруссии.

Лукашенко заявил о необходимости "во что бы то ни стало сберечь связующую нить между поколениями". "Надо, чтобы дети, внуки и правнуки через судьбы воинов-победителей, своих родных и близких, отстоявших мир и свободу, осознали себя частью большой истории родной страны, прочувствовали боль невосполнимых утрат и оценили величие подвига нашего солдата", — сказал белорусский лидер.

По его словам, этим целям посвящен масштабный проект "Во славу общей Победы!". Лукашенко сообщил, что на территории всех районов Белоруссии и приграничных регионах России и Украины с мест воинских захоронений и гибели мирных жителей будет взята земля.

"Земля, политая кровью советского солдата. А 9 мая 2020 года, в день 75-летия Победы, капсулы с этой священной землей и списки с именами погибших поместят в ниши храма-памятника в честь Всех Святых в Минске — главного нашего храма", — отметил Лукашенко.

Он уверен, что "только так, общими усилиями, можно сохранить и увековечить память для потомков имя каждого воина и сберечь героическое наследие, ставшее частью генетического кода нашего народа".