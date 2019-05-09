Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал ситуацию с докладом Мюллера 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT требование комитета палаты представителей США по разведке к генпрокурору страны Уильяму Барру предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.
«Демократы должны найти какой-то способ выйти из этой ситуации… И, если у них у всех будет на руках полный текст, тогда можно будет к чему-то придраться и очень долго не слезать с данной темы. Конечно, это не даст никакого результата. Но, с другой стороны, и это важно, не позволит республиканцам одержать чистую победу по этому эпизоду», — сказал он.
По словам Брутера, демократы хотят максимально медиатизировать доклад, считая, что они смогут там что-то найти.
«Другой вопрос в том, что доклад от них никто и не скрывает, они к нему допущены, но не в медиаформе. То есть, есть один-два человека, которые могут с ним ознакомиться. Но передать в средства массовой информации они документы не смогут», — заключил эксперт.
Ранее комитет палаты представителей США по разведке направил повестку Барру с требованием предоставить документы по «российскому расследованию» спецпрокурора Роберта Мюллера.
В том числе от Барра потребовали предоставить «полный неотредактированный доклад» спецпрокурора.
RT на русском: последние новости
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк» Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Комментарии
В мире , Роберт Мюллер , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль внес ясность в вопрос о встрече Путина и Трампа на G-208
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы49
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле1
Лобода «отомстила» дочке Алсу54
Черногорский суд вынес приговор россиянам
Видео
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Общество
Состоится ли встреча Путина и Трампа на G-20
Политика
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США
Армия Оружие
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Шоу-бизнес
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
В парад Победы на Красной площади внесли изменения
Армия Новости Москвы
На Красной площади проходит парад Победы
Армия
Пушков жёстко ответил Порошенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение