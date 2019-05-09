Эксперт прокомментировал ситуацию с докладом Мюллера

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT требование комитета палаты представителей США по разведке к генпрокурору страны Уильяму Барру предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера

«Демократы должны найти какой-то способ выйти из этой ситуации… И, если у них у всех будет на руках полный текст, тогда можно будет к чему-то придраться и очень долго не слезать с данной темы. Конечно, это не даст никакого результата. Но, с другой стороны, и это важно, не позволит республиканцам одержать чистую победу по этому эпизоду», — сказал он.

По словам Брутера, демократы хотят максимально медиатизировать доклад, считая, что они смогут там что-то найти.

«Другой вопрос в том, что доклад от них никто и не скрывает, они к нему допущены, но не в медиаформе. То есть, есть один-два человека, которые могут с ним ознакомиться. Но передать в средства массовой информации они документы не смогут», — заключил эксперт.

Ранее комитет палаты представителей США по разведке направил повестку Барру с требованием предоставить документы по «российскому расследованию» спецпрокурора Роберта Мюллера.

В том числе от Барра потребовали предоставить «полный неотредактированный доклад» спецпрокурора.