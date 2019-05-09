В Черногории приговорили россиян к 12 и 15 годам тюрьмы по делу о путче

Высший суд Черногории признал двух россиян — Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова — виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно, трансляцию приговора ведет национальное телевидение.

Шишмакова и Попова судили в их отсутствие.

"Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, отдавая себе отчет … знали о том, что их действия незаконны, умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО", — огласила приговор судья Сузана Мугоша.

Шишмаков приговорен к 15 годам тюрьмы, Попов — к 12 годам, Лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич к 5 годам тюрьмы и Милан Кнежевич — к 5 годам, остальные обвиняемые также получили различные сроки лишения свободы.

Специальная прокуратура Черногории в марте потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, Мандича и Чадженовича. В своей заключительной речи обвинение повторило версию с якобы планировавшимися заговорщиками покушением на нынешнего президента Мило Джукановича, убийством полицейских и силовым захватом власти.