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В Черногории приговорили россиян к 12 и 15 годам тюрьмы по делу о путче 

Р-Спорт 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Высший суд Черногории признал двух россиян — Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова — виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно, трансляцию приговора ведет национальное телевидение.
Шишмакова и Попова судили в их отсутствие.
"Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, отдавая себе отчет … знали о том, что их действия незаконны, умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО", — огласила приговор судья Сузана Мугоша.
Шишмаков приговорен к 15 годам тюрьмы, Попов — к 12 годам, Лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич к 5 годам тюрьмы и Милан Кнежевич — к 5 годам, остальные обвиняемые также получили различные сроки лишения свободы.
Специальная прокуратура Черногории в марте потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, Мандича и Чадженовича. В своей заключительной речи обвинение повторило версию с якобы планировавшимися заговорщиками покушением на нынешнего президента Мило Джукановича, убийством полицейских и силовым захватом власти.
Официальные представители России ранее называли обвинения о причастности России к попытке путча голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.
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В мире , Происшествия , Владимир Попов , Мария Захарова , МИД , НАТО , Черногория
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