В Киеве началось шествие «Бессмертного полка»

Шествие участников акции "Бессмертный полк" началось в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Акция "Бессмертный полк" традиционно пройдет в крупных украинских городах. Планируется, что самым масштабным мероприятие будет в Киеве, в шествии заявлено участие около 180 тысяч человек. Аналогичные мероприятия запланированы в Николаеве, Одессе, Житомире Запорожье , Мелитополе, Сумах , Харькове, Львове, Херсоне, Чернигове, Черновцах.

Шествие выдвинулось от станции метро "Арсенальная" к Вечному огню в Парке славы и проходит под лозунгом "Никто не забыт. Ничто не забыто. Мир. Согласие. Единство". Колонна движется по проезжей части улицы Мазепы, которую предварительно перекрыла полиция. Участников акции сопровождают правоохранители и медики.

Люди пришли на акцию с цветами и фотографиями родственников, погибших на войне. Многие с детьми. В начале колонны идут ветераны Второй Мировой войны и оппозиционные депутаты Верховной рады Украины , в том числе лидеры партий "Оппозиционный блок", "Наши" и "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Новинский , Евгений Мураев и Юрий Бойко . Присутствующий оркестр исполняет песни военного времени.

Ранее сообщалось, что охрана общественного порядка в центре Киева усилена.