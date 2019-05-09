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В Киеве началось шествие «Бессмертного полка» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шествие участников акции "Бессмертный полк" началось в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Бессмертный полк" традиционно пройдет в крупных украинских городах. Планируется, что самым масштабным мероприятие будет в Киеве, в шествии заявлено участие около 180 тысяч человек. Аналогичные мероприятия запланированы в Николаеве, Одессе, Житомире, Запорожье, Мелитополе, Сумах, Харькове, Львове, Херсоне, Чернигове, Черновцах.
Шествие выдвинулось от станции метро "Арсенальная" к Вечному огню в Парке славы и проходит под лозунгом "Никто не забыт. Ничто не забыто. Мир. Согласие. Единство". Колонна движется по проезжей части улицы Мазепы, которую предварительно перекрыла полиция. Участников акции сопровождают правоохранители и медики.
Люди пришли на акцию с цветами и фотографиями родственников, погибших на войне. Многие с детьми. В начале колонны идут ветераны Второй Мировой войны и оппозиционные депутаты Верховной рады Украины, в том числе лидеры партий "Оппозиционный блок", "Наши" и "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Новинский, Евгений Мураев и Юрий Бойко. Присутствующий оркестр исполняет песни военного времени.
Ранее сообщалось, что охрана общественного порядка в центре Киева усилена.
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В мире , Юрий Бойко , Вадим Новинский , Верховная Рада , РИА Новости , Житомир , Запорожье , Сумы
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