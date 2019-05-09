«Бессмертный полк» в Пекине собрал почти 400 человек

В этом году шествие состоялось на территории Пекинской выставки на западе города.

Ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» прошла в Пекине в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участниками памятного шествия стали почти 400 человек — граждане России , стран СНГ, потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в боях на полях сражений.

В предыдущие годы акция проводилась в городском парке «Чаоян» на востоке китайской столицы, однако в этом году шествие состоялось на территории Пекинской выставки на западе города: прошлая площадка оказалась мала. Завершил же свое движение полк на железнодорожном перроне, где стоит поезд с табличной «Пекин-Москва». В момент, когда колонна подходила к перрону, с другой стороны к нему прибыл «поезд Победы» — паровоз, украшенный праздничными плакатами. Участников встретил небольшой оркестр знакомыми всем с детства песнями военных лет, здесь же была организована полевая кухня и «почта Победы».

Участники шествия по его окончании охотно делились историями своих героев, отмечая, что «эти воспоминания святы и дороги для каждой семьи».

«Бессмертный полк» проходит по всему миру — в колоннах уже прошли жители Нью-Йорка, Парижа, Стокгольма и других столиц. Кроме того, впервые в этом году присоединились Амстердам и Женева.