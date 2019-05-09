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В Донецке начался парад в честь Дня Победы 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости в четверг.
"В параде принимают участие 54 единицы боевой техники и автомобилей, в том числе легендарная "Катюша", танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка Су-100. Также в параде примут участие 1481 человек личного состава", — сообщил журналистам представитель управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР.
В настоящее время началась торжественная церемония открытия парада. На мероприятии присутствует глава ДНР Денис Пушилин, представители правительства республики и другие официальные лица.
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