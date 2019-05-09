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Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
Как считает политик, Украина на сегодняшний день находится перед лицом огромной угрозы. "Нас просто растащат по кускам: венгры заберут Закарпатье, румыны попытаются забрать Буковину и Бессарабию, Галичину попытаются забрать поляки", — заявил Мураев, предположив также, что Россию может интересовать Перекопский перешеек, связывающий Крым с материком.
В качестве одного из примеров такого процесса Мураев привел Одессу, в которой, по его словам, "сильно активизировались" румыны. "Они работают через посольство, дают деньги церквям", — отметил он.
Также депутат прокомментировал реакцию украинских властей на решение России упростить получение российского гражданства жителям Донбасса. "Мы с вами, наверно, еще месяц назад говорили, что такая же ситуация была с венграми, с румынами, с болгарами, карта поляка не сильно отличается", — напомнил депутат.
В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Донбасса. Глава государства объяснил этот шаг гуманитарными соображениями. По его словам, ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит все границы. Путин также заметил, что подобная практика существует в других странах: в частности, в Польше, Венгрии и Румынии.
Как подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, сотни тысяч жителей ЛНР и ДНР запросили российское гражданство еще до указа президента.
В последние годы наблюдается напряженность в отношениях Киева с соседними европейскими странами. Особое недовольство вызвал принятый на Украине в 2017 году закон об образовании, который существенно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств. Ряд государств, включая Венгрию и Румынию, раскритиковали решение Киева.
Сложности в отношениях Украины и Польши вызваны, главным образом, дискуссиями о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации местных националистов, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
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В мире , Украина , Василий Небензя , Владимир Путин , ООН , Верховная Рада , Республика Крым
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