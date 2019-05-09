В Боготе состоялась акция «Бессмертный полк»

После выступления официальных лиц состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие детские коллективы школы при посольстве, а также колумбийские граждане, интересующиеся историей России.

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