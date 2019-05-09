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В Боготе состоялась акция «Бессмертный полк» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Около 50 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая состоялась в среду в Боготе. Мероприятие, в котором приняли участие сотрудники российского посольства и граждане РФ, прошло в Институте культуры имени Л. Н. Толстого.
"Поздравляю всех с прекрасным и очень важным праздником. Для нас очень эмоционально важно, что мы отмечаем этот день в Колумбии, стране далекой от войны того времени. Однако когда общаешься с простыми колумбийцами, очень важно ощущать их солидарность, они знают о том вкладе, который внесла наша страна в победу над нацизмом", — сказал посол РФ в Колумбии Сергей Кошкин в беседе с корреспондентом ТАСС.
После выступления официальных лиц состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие детские коллективы школы при посольстве, а также колумбийские граждане, интересующиеся историей России.
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В мире , Общество , Сергей Кошкин , ИТАР-ТАСС , Богота
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