В Киеве испугались притязаний соседей на свои земли

Границы Украины могут оказаться в пределах центральных областей, если соседние страны объединяться против Киева, чтобы получить желаемые территории. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в Facebook-аккаунте.

Парламентарий подчеркнул, что действия других стран не сильно отличаются от решения России об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Донбасса. По его словам, «за несколько тысяч евро» гражданин Украины может получить паспорт Болгарии или Румынии. Также население активно получает «карты поляка», которые не имеют статуса паспорта.

Мураев отметил, что перечисленные страны претендует на пограничные территории. В частности, он напомнил о споре с Румынией, которая «открыто претендует на нашу территорию и даже получила ее часть благодаря слюнтяйству [бывшего президента Виктора] Ющенко», о Закарпатье, которое стало «венгерским по своему содержанию», и о притязании Польши на Кресы Всходни.