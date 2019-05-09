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В Киеве испугались притязаний соседей на свои земли 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Границы Украины могут оказаться в пределах центральных областей, если соседние страны объединяться против Киева, чтобы получить желаемые территории. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в Facebook-аккаунте.
Парламентарий подчеркнул, что действия других стран не сильно отличаются от решения России об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Донбасса. По его словам, «за несколько тысяч евро» гражданин Украины может получить паспорт Болгарии или Румынии. Также население активно получает «карты поляка», которые не имеют статуса паспорта.
Мураев отметил, что перечисленные страны претендует на пограничные территории. В частности, он напомнил о споре с Румынией, которая «открыто претендует на нашу территорию и даже получила ее часть благодаря слюнтяйству [бывшего президента Виктора] Ющенко», о Закарпатье, которое стало «венгерским по своему содержанию», и о притязании Польши на Кресы Всходни.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. 8 мая сообщалось, что правительство Украины рассматривает предложение о лишении жителей Донбасса, получивших российские паспорта, всех социальных выплат, а также планирует ввести адресные санкции в отношении всех должностных лиц, задействованных в выдаче документов, и не признавать паспорта действительными.
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В мире , Видео , Владимир Путин , Правительство Украины , Верховная Рада , Болгария
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