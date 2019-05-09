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Демократы в конгрессе США помогают Путину, заявила дочь Чейни 

Газета.Ru 40 минут назад
Член Палаты представителей США Элизабет Чейни, которая является дочерью Дика Чейни, раскритиковала демократов в конгрессе за то, что они "подрывают" американскую демократию и "помогают" президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает MediaIte.
По ее словам, результаты расследования "российского вмешательства" спецпрокурора Роберта Мюллера свидетельствуют о том, что многие россияне якобы совершили правонарушения, пытаясь влиять на демократические процессы в США.
"…демократы в судебном комитете делают именно то, что делал бы Владимир Путин, если бы мог", — заявила Чейни.
Ранее кандидат в президенты Элизабет Уоррен заявила, что США грозит опасность из-за отношения Трампа к Путину.
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В мире , Видео , Политика , Роберт Мюллер , Владимир Путин , США
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