Демократы в конгрессе США помогают Путину, заявила дочь Чейни

Член Палаты представителей США Элизабет Чейни, которая является дочерью Дика Чейни, раскритиковала демократов в конгрессе за то, что они "подрывают" американскую демократию и "помогают" президенту России Владимиру Путину . Об этом сообщает MediaIte.

По ее словам, результаты расследования "российского вмешательства" спецпрокурора Роберта Мюллера свидетельствуют о том, что многие россияне якобы совершили правонарушения, пытаясь влиять на демократические процессы в США.

"…демократы в судебном комитете делают именно то, что делал бы Владимир Путин, если бы мог", — заявила Чейни.

Ранее кандидат в президенты Элизабет Уоррен заявила, что США грозит опасность из-за отношения Трампа к Путину.