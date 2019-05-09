В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США

Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу. Это на 6% больше, чем в марте, пишет Washington Post. За последний год количество несанкционированных пересечений южной границы США выросло вдвое. Предполагается, что общее число незаконно пересекающих границу мигрантов за этот год может превысить миллион.

Начальник пограничного патруля Карла Провост, выступая в среду в сенате, заявила, что невозможно справиться с этим кризисом путем выделения больших ресурсов. "Это как держать ведро под краном: неважно, сколько у нас ведер, если мы не можем остановить поток", — цитирует РИА Новости. Основной обеспокоенностью пограничных служб является "потеря контроля над границей", подчеркнула Провост.

Ранее министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что в первом квартале этого года уже около 300 тысяч человек предприняли попытки нелегально попасть в Соединенные Штаты через территорию Мексики. Подчеркивалось, что около 30% из них — несовершеннолетние мигранты.