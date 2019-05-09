Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: AP Photo/Moises Castillo
Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу. Это на 6% больше, чем в марте, пишет Washington Post. За последний год количество несанкционированных пересечений южной границы США выросло вдвое. Предполагается, что общее число незаконно пересекающих границу мигрантов за этот год может превысить миллион.
Начальник пограничного патруля Карла Провост, выступая в среду в сенате, заявила, что невозможно справиться с этим кризисом путем выделения больших ресурсов. "Это как держать ведро под краном: неважно, сколько у нас ведер, если мы не можем остановить поток", — цитирует РИА Новости. Основной обеспокоенностью пограничных служб является "потеря контроля над границей", подчеркнула Провост.
Ранее министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что в первом квартале этого года уже около 300 тысяч человек предприняли попытки нелегально попасть в Соединенные Штаты через территорию Мексики. Подчеркивалось, что около 30% из них — несовершеннолетние мигранты.
Российская Газета: последние новости
Акция "Бессмертного полка" состоялась в Париже Стало известно имя сына Меган Маркл и принца Гарри В Кремле продолжат выдавать паспорта РФ гражданам Украины
Комментарии
В мире , Мигранты , Washington Post , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ряженые»: Порошенко раскритиковал «Бессмертный полк»40
«Сто десятое заявление»: В РФ ответили на нападки США4
Обвинили в содействии: «В конгрессе США помогают Путину»7
Одним из первых: Во Владивостоке стартовал парад Победы
Добрались до сына: В США решил допросить Трампа-младшего
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки
Происшествия
Не отвертится: Порошенко явится на допрос
В мире Украина
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
В мире Статьи
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
В мире Армия
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка
Шоу-бизнес
Умер Евгений Крылатов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение