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Комитет сената решил допросить сына Трампа 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Brian Snyder/Reuters
В США комитет сената по разведке вызвал старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего на допрос после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены. Об этом сообщает NBC News.
Как отмечается, в сентябре 2017 года Трамп-младший сказал, что был знаком с попыткой реализации проекта "поверхностно". При этом шаги в этом направлении продолжали предприниматься после того, как его отец стал кандидатом в президенты.
Ранее сообщалась, что бывший адвокат президента США Майкл Коэн утверждает, что после дачи ложных показаний конгрессу о связях Дональда Трампа с Россией во время предвыборной гонки 2016 года адвокат главы государства "поздравил" его.
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В мире , Дональд Трамп , телеканал NBC , Москва , США
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