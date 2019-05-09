Трамп признал Бразилию крупнейшим союзником США вне НАТО

Об этом говорится в соответствующем заявлении Белого дома.

«Я делаю это определение в качестве признания последних обязательств властей Бразилии увеличить оборонное сотрудничество с США, а также в качестве признания наших собственных национальных интересов по углублению координации в области обороны с Бразилией», — указал он.

В марте Трамп заявил на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, что допускает предоставление Бразилии статуса члена НАТО.