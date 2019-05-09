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Трамп признал Бразилию крупнейшим союзником США вне НАТО 

RT на русском + ещё 3 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Белый дом сообщил, что американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне НАТО.
Об этом говорится в соответствующем заявлении Белого дома.
«Я делаю это определение в качестве признания последних обязательств властей Бразилии увеличить оборонное сотрудничество с США, а также в качестве признания наших собственных национальных интересов по углублению координации в области обороны с Бразилией», — указал он.
В марте Трамп заявил на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, что допускает предоставление Бразилии статуса члена НАТО.
Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бужинский в беседе с НСН оценил данное заявление Трампа.
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В мире , Армия , США , Евгений Бужинский , Дональд Трамп , Министерство обороны , НАТО , Бразилия
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