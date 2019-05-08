Иран заявил о поэтапном выходе из ядерной сделки

Об этом заявил замглавы МИДа Аббас Аракчи.

«Мы поставили на повестку дня выход из Совместного всеобъемлющего плана действий, и этот выход будет осуществляться поэтапно», — цитирует слова Аракчи телерадиокорпорация IRIB в своём Telegram-канале.

Ранее Иран уведомил членов договора от 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу — в части, касающейся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды.

В Иране указали, что меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в договоре членов в должной мере решить возникшие проблемы.