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Иран заявил о поэтапном выходе из ядерной сделки 

Говорит Москва 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИДа Аббас Аракчи.
«Мы поставили на повестку дня выход из Совместного всеобъемлющего плана действий, и этот выход будет осуществляться поэтапно», — цитирует слова Аракчи телерадиокорпорация IRIB в своём Telegram-канале.
Ранее Иран уведомил членов договора от 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу — в части, касающейся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды.
В Иране указали, что меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в договоре членов в должной мере решить возникшие проблемы.
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В мире , Армия , Оружие , МИД , Иран
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