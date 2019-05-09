День Победы в Европе. Как отмечали и кого поздравляли

Во многих странах Европы уже отметили День Победы. Соглашение о безоговорочной капитуляции Германии в 1945 году вступило в силу поздним вечером 8 мая по европейскому времени, а в Москве тогда уже было 9 мая. С тех пор Европа отмечает этот праздник на день раньше.

День Победы в Европе — именно так здесь называют восьмое мая. Крупнейшие памятные мероприятия традиционно проходят в Париже, и в этом году празднование Дня победы возглавил президент страны Эммануэль Макрон. Он возложил цветы к Вечному огню у Триумфальной арки и лично поздравил ветеранов. Отдал дань памяти и генералу Шарлю де Голлю, который во время Второй мировой стал символом французского Сопротивления. На улицах Парижа в это время проходили неофициальные торжества, там звучала русская музыка и русская речь вперемешку с французской марсельезой.

На улицы Парижа, несмотря на дождь, вышел "Бессмертный полк": сотни участников акции несли портреты своих родственников, воевавших в годы Второй мировой. Колонна стартовала на знаменитом кладбище Пер-Лашез и дошла до площади Республики. Всего акция проходит в 12 городах Франции и не только в крупных. Например, в небольшом Монпелье, несмотря на дождь, колонна прошла по улицам города. А участники принесли не только фотографии воинов тех лет, но и памятные предметы.

В Польше главная торжественная церемония прошла в столице страны. К могиле Неизвестного солдата возложили венки, там же чествовали ветеранов, оставшихся в живых и зачитали поименный список захороненных на этом месте. Всего же Польша потеряла не менее шести миллионов человек в годы войны. В соседней Чехии, для которой война стала не менее страшной, церемонию на Витковской горе начали с парада. Венок к памятнику возложил лично президент страны Милош Земан . Павших в годы войны почтили минутой молчания.

"Прежде всего, мы не должны забывать, что в Европе нет войны уже 74 года. И помнить, что жертвами последней войны стали десятки миллионов человек. Витков — памятное место для нашей страны, место, где мы отдаем дань уважения всем нашим солдатам и солдатам из других стран, которые боролись за нашу свободу. Этот великий день важно помнить, особенно молодому поколению ради будущего", — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В Румынии памятную церемонию провели на мемориальном захоронении Херэстрэу в Бухаресте. Там возложили венки к монументу Советскому солдату, он посвящен воинам Красной армии, которые погибли, освобождая страну от фашистов.

В Австрии, которая во время Второй Мировой поддерживала гитлеровскую Германию, обошлись без торжеств, но провели памятное собрание парламента. Канцлер страны пояснил, почему Австрии нельзя забывать о той войне.

"Сегодня мы живем вместе в объединенной Европе, мирной и свободной. И несмотря на все разногласия во внутренней политике, никто не ставит под сомнение наш мир и нашу свободу. Мы должны помнить те мрачные часы нашей истории, но смотреть в будущее с оптимизмом", — сказал Себастьян Курц, канцлер Австрии.

В Израиле отметили Национальный день памяти. Он посвящен всем евреям, павшим во время войны или при исполнении обязанностей, а также жертвам терактов. Главная особенность этого дня в том, что ровно в 11 утра по всей стране звучит сирена, и люди на минуту останавливаются, где бы они ни находились.