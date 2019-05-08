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Мадуро наказал сбежавших военных 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал применить санкции против военных, которые перешли на сторону оппозиции во время путча. Об этом сообщает радио Caracol со ссылкой на указ главы государства.
Военнослужащие, в том числе высокопоставленные, будут понижены в званиях или изгнаны из рядов вооруженных сил. Речь идет, в частности, о бывшем главе Боливарианской службы разведки Мануэле Фигера и подполковнике Национальной боливарианской гвардии Ильиче Санчесе.
Всего эти меры затронули 54-х военных, не считая Санчеса и Фигеры: пятерых подполковников, четырех майоров, четырех капитанов, шестерых лейтенантов и 35 сержантов.
30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.
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В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
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