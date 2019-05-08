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Волкер ответил на вопрос о связях Зеленского и Коломойского 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что в демократических государствах за политиками стоят "покровители, спонсоры, сторонники, политические партии". Свое мнение он выразил в эфире "Би-би-си".
Таким образом Волкер отреагировал на вопрос о том, не считает ли он избранного президента Украины Владимира Зеленского фигурой, подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому.
"Главным все равно остается политик, кандидат, который в итоге избирается. Именно он принимает окончательные решения. Мы увидим, как это будет в случае с господином Зеленским", — добавил Волкер.
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В мире , США , Украина , Владимир Зеленский , Курт Волкер , BBC News
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