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Волкер назвал единственное препятствие для дружбы США и России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специальный представитель США на Украине Курт Волкер заявил в интервью "Би-би-си", что единственной проблемой для улучшения отношений Москвы и Вашингтона является сама Россия.
Такое мнение Волкер выразил, когда его спросили, будет ли президент США Дональд Трамп чаще контактировать со своим российским коллегой Владимиром Путиным на фоне итогов расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах.
"Единственное, что мешает президентам Трампу и Путину улучшать отношения между странами, — это сама Россия", — подчеркнул Волкер.
Он пояснил, что США считают, что российская сторона нарушает ДРСМД, незаконно воюет на Украине и в Сирии, причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также предпочитает "кардинально противоположные подходы" в отношении КНДР.
"Многое из того, что делает Россия, вызывает серьезную обеспокоенность в США. Это данность", — отметил Волкер.
Официальная Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению Скрипаля, участие в военных действиях на юго-востоке Украины, а также нарушение положений ДРСМД.
Ранее Волкер заявил, что инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского посетит американская делегация "высокого уровня".
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В мире , Конфликты , Политика , США , Сергей Скрипаль , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Дональд Трамп , Владимир Путин , ГРУ , BBC News , Москва
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