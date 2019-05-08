Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа новая цель российского вмешательства в выборы за рубежом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские специалисты, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, планировали вмешаться в выборы в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на документы, полученные местными СМИ от центра «Досье» Михаила Ходорковского.
Политические аналитики из связанной с Россией общественной организации AFRIC якобы собирались запустить кампанию по дезинформации избирателей. Ее цель — очернение репутации прозападных оппозиционных партий страны и поддержка правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) перед первыми с 1994 года свободными парламентскими выборами в ЮАР.
В программу их действий входило создание и распространение видео-контента, координация действий лояльных журналистов и продюсирование роликов в поддержку АНК. Неизвестно, была ли эта программа реализована.
Командой, приехавшей из Санкт-Петербурга, якобы руководил политтехнолог Петр Бычков, который, согласно документам, работает на Пригожина. В разговоре с журналистами Бычков назвал эту информацию фантазиями и заявил, что никогда не занимался африканской политикой.
Евгения Пригожина, владельца кейтерингового и ресторанного бизнеса, связывают с так называемой частной военной компанией Вагнера, бойцы которой, по некоторым данным, участвуют в боевых действиях в Сирии. Агентство Bloomberg также сообщало, что предприниматель оказывает услуги по обеспечению безопасности в странах Африки.
Помимо этого, известно, что предприниматель близок к российскому военному руководству: в ноябре 2018 года его заметили за столом переговоров между ливийским верховным главнокомандующим маршалом Халифой Хафтаром и министром обороны России Сергеем Шойгу.
Последние новости
Меган Маркл и принц Гарри объявили имя сына Китаю предсказали крупнейший в истории дефолт Кокорина и Мамаева посадили
Комментарии
В мире , Политика , Сергей Шойгу , Евгений Пригожин , Bloomberg , ЮАР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В расшифровке переговоров пилотов SSJ найдена ошибка9
Пока вы не уснули: Подробности трагедии на Алтае5
Сделал невозможное? Зеленский «помирил» ветеранов294
Иран выдвинул ультиматум России и Европе189
Не прошел техосмотр: новый поворот в трагедии с SSJ88
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки
Происшествия
Не отвертится: Порошенко явится на допрос
В мире Украина
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
В мире Статьи
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
В мире Армия
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка
Шоу-бизнес
Умер Евгений Крылатов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение