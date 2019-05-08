«Бессмертные полки» начали шествие по Республике Сербской

Представители посольства РФ в БиГ возложили здесь венки к памятнику "Воинам, павшим в борьбе с фашизмом, 1941-1945". Российский дипломат Николай Манулик, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что "День победы — это особый день, день благодарности предкам, день памяти и скорби".

Он также напомнил, что "акция "Бессмертный полк" призвана показать, что мы знаем наших героев, гордимся ими".

"Пока мы помним этих людей, они живы! Отрадно, что здесь, в Республике Сербской, в этой акции вновь участвует и Ваш замечательный город Требине! — указал Николай Манулик. — Борьба народов Югославии и, прежде всего, сербского народа против фашизма началась практически сразу после вероломного нападения Германии на Советский Союз. Это сопротивление сковало усилия войск неприятеля на стратегически важных территориях, что, несомненно, помогло Красной Армии одержать победу на Восточном фронте. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся со стремлением некоторых сил фальсифицировать историю той войны, уравнять жертв и палачей. Все это не только оскорбляет наши народы, но и расшатывает основы современного миропорядка. Поэтому крайне важно, что мы едины в стремлении и далее отстаивать историческую правду и справедливость!".

Следует отметить, что в Республике Сербской со стороны местных властей, стремящихся сохранить духовное, историко-культурное наследие и память о подвигах воинов-освободителей мира от фашизма, оказывается всестороннее содействие организации и проведению здесь "Бессмертных полков". Так, в четверг, 9 мая, аналогичные акции пройдут уже традиционно в Баня-Луке, а также впервые — в Восточном Сараеве.

Свои поздравления по поводу Дня победы высказал и глава Народной Скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович, сообщивший, что "мы гордимся геройским участием сербского народа в антифашистской борьбе".

"Наша обязанность и твердое намерение — защищать и оберегать истинные ценности антифашизма, как идеи свободы, а также поддерживать память о страданиях сербского народа, который внес в эту борьбу гораздо больше, чем кто-либо на Балканах", — сказал руководитель парламента.

В своем обращении к гражданам председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик назвал День победы самым значительным и светлым днем в истории человечества, когда был сломлен хребет фашизму и нацизму — крупнейшим идеологическим угрозам в истории.