В конгрессе США потребовали от главы минюста документы по докладу Мюллера

Комитет палаты представителей США по разведке направил повестку генпрокурору страны Уильяму Барру с требованием предоставить документы по "российскому расследованию" спецпрокурора Роберта Мюллера , следует из пресс-релиза.

В заявлении отмечается, что глава комитета Адам Шифф "направил повестку генпрокурору Уильяму Барру с требованием предоставить документы и материалы, связанные с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера". Документы включают в себя "все материалы по контрразведке и внешней разведке, содержащиеся в расследовании спецпрокурора, полный неотредактированный доклад, а также соответствующие доказательства".

Мюллер завершил более чем двухлетнее расследование в апреле. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.