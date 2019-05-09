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В конгрессе США потребовали от главы минюста документы по докладу Мюллера 

РИА Новости + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Комитет палаты представителей США по разведке направил повестку генпрокурору страны Уильяму Барру с требованием предоставить документы по "российскому расследованию" спецпрокурора Роберта Мюллера, следует из пресс-релиза.
В заявлении отмечается, что глава комитета Адам Шифф "направил повестку генпрокурору Уильяму Барру с требованием предоставить документы и материалы, связанные с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера". Документы включают в себя "все материалы по контрразведке и внешней разведке, содержащиеся в расследовании спецпрокурора, полный неотредактированный доклад, а также соответствующие доказательства".
Мюллер завершил более чем двухлетнее расследование в апреле. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
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Комментарии2
В мире , США , Роберт Мюллер , Адам Шифф , Минюст РФ
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