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Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию во время проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. С таким заявлением Коми выступил в четверг вечером в эфире телеканала CNN.
Ведущий задал Коми вопрос о том, считает ли он, что у Трампа были преступные намерения, исходя из данных, представленных в отредактированной версии доклада Мюллера. «Абсолютно точно выглядит так, что были, учитывая пару эпизодов, — сказал Коми. — [Его] требование от [бывшего советника Белого дома] Дона Макгана уволить спецпрокурора — это, по-моему, говорящий пример».
Экс-директору ФБР был также задан вопрос о том, согласен ли он с утверждением, что если бы Трамп не был президентом, то ему по результатам расследования Мюллера были бы выдвинуты официальные обвинения в препятствовании правосудию. «Да, я согласен, — ответил Коми. — Без сомнений». «Президент не находится выше закона, и я не согласен с мнением о том, что, поскольку президент возглавляет исполнительную власть, он не может препятствовать правосудию в связи с деятельностью исполнительной власти», — подчеркнул бывший глава ФБР.
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В мире , США , Джеймс Коми , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , ФБР , CNN , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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