Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию

Ведущий задал Коми вопрос о том, считает ли он, что у Трампа были преступные намерения, исходя из данных, представленных в отредактированной версии доклада Мюллера. «Абсолютно точно выглядит так, что были, учитывая пару эпизодов, — сказал Коми. — [Его] требование от [бывшего советника Белого дома] Дона Макгана уволить спецпрокурора — это, по-моему, говорящий пример».

Экс-директору ФБР был также задан вопрос о том, согласен ли он с утверждением, что если бы Трамп не был президентом, то ему по результатам расследования Мюллера были бы выдвинуты официальные обвинения в препятствовании правосудию. «Да, я согласен, — ответил Коми. — Без сомнений». «Президент не находится выше закона, и я не согласен с мнением о том, что, поскольку президент возглавляет исполнительную власть, он не может препятствовать правосудию в связи с деятельностью исполнительной власти», — подчеркнул бывший глава ФБР.