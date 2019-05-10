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Адвокат Трампа попросит Зеленского «провести расследование, которое уже ведут» 

Вести.Ru + ещё 14 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В ближайшие дни личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани намерен посетить Украину с целью убедить новые власти не прекращать расследования, которые могут быть интересны американскому лидеру. Об этом сообщает The New York Times.
В интервью изданию адвокат прокомментировал, что американская сторона не вмешивается в выборы, но имеет право на вмешательство в расследование. Джулиани планирует отправиться в Киев на встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его дать ход расследованию, которое даст новую информацию о двух особо важных делах для Дональда Трампа.
Первое дело касается спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе расследование связано с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.
В своем разговоре Руди Джулиани отметил, что в его действиях нет ничего незаконного. По словам адвоката, кто-то может счесть это незаконным, но это не внешняя политика и к тому же расследование уже ведется, но «другие люди советуют им прекратить».
Джулиани готов дать основания для того, чтобы расследования не прекращались, поскольку информация может быть полезна Дональду Трампу и американскому правительству. Также адвокат готов, в случае встречи, рассказать, что знает об окружении Зеленского и расскажет, насколько важно провести полноценное и справедливое расследование.
Адвокат Трампа отметил, что американский лидер полностью поддерживает усилия Зеленского на Украине. При этом Джулиан не уточнил, знает ли президент США о его запланированной встрече с новоизбранным главой Украины. По словам адвоката, Дональду Трампу и так известно, чем занимается его юридический помощник.
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Комментарии2
В мире , Конфликты , Политика , США , Украина , Роберт Мюллер , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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